Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве маленький мальчик погиб, выпав из окна девятого этажа: подробности и видео с места ЧП

1 июля, 15:51

Как сообщили в полиции, ребенок облокотился на москитную сетку

фото: pixabay
фото: pixabay.

На улице Милютенко в Киеве в понедельник, 1 июня, погиб маленький мальчик упав с высоты, хотя некоторые источники передают, что погибла девочка.

"Ребенок выпал из окна девятого этажа после того, как облокотился на москитную сетку, от удара об асфальт мальчик погиб на месте. Семья, где рос малыш, благополучная. В момент трагедии мама была дома. Она занималась обычными домашними делами. Мальчик сидел за компьютером. Женщина закладывала белье в стиральную машину, когда услышала странный грохот, забежала в комнату, а ребенка там уже нет – открытое окно", – сообщили "Сегодня" в полиции Киева.

Там добавляют, что это очень страшный и трагический случай, родители в шоке, они в один момент потеряли своего мальчика. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, что 24 июня в столице из окна балкона на втором этаже выпал семилетний ребенок, мальчик погиб

Это уже не первый трагический инцидент с детьми в столице за последнее время. Ранее сообщалось о жестоком убийстве девятилетнего мальчика – Захара Черевко, тело которого нашли в озере Вырлица.

Также мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, дети, мальчик

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве маленький мальчик погиб, выпав из окна девятого этажа: подробности и видео с места ЧП". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия в Черновцах: полицейские ищут мать убитого мальчика (фото)

28 июня, 17:03

Уроженке Хмельницкой области всего 22 года

Возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка

28 июня, 11:24

Мертвому мальчику на вид не более трех лет

В Киеве мужчина полгода растлевал шестилетнего сына сожительницы

26 июня, 14:41

Педофилу грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

В Мариуполе наградили школьника, который помог поймать педофила

26 июня, 12:26

Отмечены также полицейские, участвовавшие в задержании преступника

Опрос о числе общающихся на русском и украинском языках в Украине

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

Зеленский назначил нового главу Нацгвардии

"Раскол": Портников указал на опасность решения ПАСЕ по РФ

Миллионы на счету и огромные долги: правда о наследстве Началовой

Гонки на тракторах. Такое вы могли не видеть

Почему Япония лидер по количеству самоубийств

Пирло назвал лучшего полузащитника мира прямо сейчас

Что можно сказать о женщине обратив внимание на форму ее ног

Новости Киева: в реку упала тонна инсектицида, погибла рыба

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь