В Киеве маленький мальчик погиб, выпав из окна девятого этажа: подробности и видео с места ЧП

Как сообщили в полиции, ребенок облокотился на москитную сетку

фото: pixabay.

На улице Милютенко в Киеве в понедельник, 1 июня, погиб маленький мальчик упав с высоты, хотя некоторые источники передают, что погибла девочка.

"Ребенок выпал из окна девятого этажа после того, как облокотился на москитную сетку, от удара об асфальт мальчик погиб на месте. Семья, где рос малыш, благополучная. В момент трагедии мама была дома. Она занималась обычными домашними делами. Мальчик сидел за компьютером. Женщина закладывала белье в стиральную машину, когда услышала странный грохот, забежала в комнату, а ребенка там уже нет – открытое окно", – сообщили "Сегодня" в полиции Киева.

Там добавляют, что это очень страшный и трагический случай, родители в шоке, они в один момент потеряли своего мальчика. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, что 24 июня в столице из окна балкона на втором этаже выпал семилетний ребенок, мальчик погиб.

Это уже не первый трагический инцидент с детьми в столице за последнее время. Ранее сообщалось о жестоком убийстве девятилетнего мальчика – Захара Черевко, тело которого нашли в озере Вырлица.

Также мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

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