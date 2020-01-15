В Киеве маленький мальчик потерялся и несколько часов гулял по городу: фото

Мальчик шел с бабушкой со школы и внезапно исчез

Столичные патрульные вернули родителям маленького путешественника. О пропаже малыша в полицию сообщили 14 января около 16 часов. Ребенок исчез на проспекте Петра Григоренко, рассказали в патрульной службе.

Взволнованная женщина рассказала правоохранителям, что вела внука из школы, они сели отдыхать на лавочке, мальчик гулял рядом, а потом исчез. Бабушка вместе с матерью пытались самостоятельно найти ребенка, но все попытки отыскать мальчика были напрасными. Поэтому, обратились за помощью в полицию.

В радиоэфире все экипажи патрульной полиции получили ориентировку на пропавшего ребенка. Инспекторы оперативно проверили несколько адресов, куда мог пойти мальчик, опросили прохожих, но все было напрасно.

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В процессе обследования прилегающих районов, на одной из улиц, полицейские заметили мальчика, похожего по описанию. Маленький путешественник рассказал инспекторам, что гулял и не заметил, как далеко отошел от бабушки, а потом не мог самостоятельно найти дорогу назад.

Патрульные вернули мальчика родителям. Со взрослыми полицейские провели профилактическую беседу, а о происшествии сообщили инспектору по ювенальной превенции.

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Напомним, полиция Деснянского района разыскивает 17-летнего Андрея Марченко, который 20 декабря 2019 года ушел из дома в Киеве и по настоящее время не вернулся. Приметы парня: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Особая примета: татуировка на тыльной стороне ладони в виде смайла.

Ранее во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Тем временем, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов. А в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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