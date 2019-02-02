В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик
По предварительным данным, пострадали около 5 человек
В Киеве на Окружной дороге столкнулись маршрутка и грузовик.
По предварительным данным, пострадали около 5 человек. ДТП произошло на освещенном участке дороги. На момент ДТП в автобусе находилось около 10 пассажиров, передает телеканал "112 Украина".
Предварительно известно, что маршрутка двигалась по проспекту Победы и на ходу врезалась в припаркованный грузовик.
Разбита правая часть маршрутки, спасатели с помощью спецтехники доставали пассажира с переднего сиденья. Пассажира доставили в больницу с травмами ног и головы.
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По свидетельствам пассажиров, водитель был уставший. Сейчас водители маршрутки и грузовика дают объяснения полиции.
Напомним, 31 января возле цирка на площади Победы в Киеве произошло масштабное ДТП. В аварии погибла женщина-водитель автомобиля Mazda, еще два водителя получили травмы.
Напомним, мы ранее сообщали данные Патрульной полиции о том, что в Киеве в авариях больше всего получили травмы пешеходы.
Чтобы прекратить катастрофы на дорогах, Верховная Рада поддержала законопроект, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также было предусмотрено наказание за вождение в пьяном виде штрафом в размере до 51 тысячи гривен.
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