Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве маршрутка врезалась в "Таврию": четверо пострадавших

29 апреля, 17:09

Легковушка вылетела на перекресток с намерением повернуть налево

В Киеве микроавтобус Isuzu маршрута № 429 въехал в легковой автомобиль "Таврия", госпитализированы четверо пострадавших.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, трех пассажиров и водителя "Таврии" увезли на "скорой" в Киевскую городскую клиническую больницу №17, водитель в тяжелом состоянии.
ДТП произошло на ул. Гната Юры, 3 в Святошинском районе.

Предварительно, легковой автомобиль вылетел на перекресток с намерением повернуть налево. Пассажиров маршрутки не госпитализировали, предварительно, среди них пострадавших нет.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Киеве маршрутка сбила пешехода-нарушителя. 42-летнего мужчину без сознания госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, маршрутка, водитель, Таврия, Гната Юры

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве маршрутка врезалась в "Таврию": четверо пострадавших". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Закарпатье пьяный парень на мотоцикле врезался в пешеходов: погиб подросток

Сегодня, 11:50

От удара несовершеннолетний пассажир, который был без защитного шлема, слетел с мотоцикла

Смертельное ДТП под Киевом: внедорожник протаранил фуру

Сегодня, 07:56

Водитель легковушку не дожил до приезда "скорой", от его автомобиля фактически не осталось живого места

ДТП в Киеве: в результате аварии двое детей попали в больницу

Вчера, 17:35

После столкновения двух иномарок в больницу попали двое детей

В Черновицкой области столкнулись три легковушки: пострадали пять человек

Вчера, 11:12

Среди пострадавших есть девятилетняя девочка

5 верных женщин по знаку Зодиака

Представлены ноутбуки Huawei MateBook 13, MateBook 14

6 привычек, которые программируют на бедность

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

В штабе Зеленского отреагировали на поздравление Януковича

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

​Какую кровь предпочитают комары?

15 самых жутких и странных существ на планете

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Сегодня, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Сегодня, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами

27 апреля, 07:52

Кремль, принимая решение о "паспортизации" оккупированных территорий, преследовал несколько целей

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

У Зеленского готовят восемь законопроектов