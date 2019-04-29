В Киеве маршрутка врезалась в "Таврию": четверо пострадавших

Легковушка вылетела на перекресток с намерением повернуть налево

В Киеве микроавтобус Isuzu маршрута № 429 въехал в легковой автомобиль "Таврия", госпитализированы четверо пострадавших.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, трех пассажиров и водителя "Таврии" увезли на "скорой" в Киевскую городскую клиническую больницу №17, водитель в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на ул. Гната Юры, 3 в Святошинском районе.

Предварительно, легковой автомобиль вылетел на перекресток с намерением повернуть налево. Пассажиров маршрутки не госпитализировали, предварительно, среди них пострадавших нет.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Киеве маршрутка сбила пешехода-нарушителя. 42-летнего мужчину без сознания госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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