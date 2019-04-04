В Киеве машина протаранила маршрутку на Индустриальном мосту

Автомобиль на "евробляхах" получил серьезные повреждения

В Киеве машина протаранила маршрутку на Индустриальном мосту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/63c/a75/5ca63ca75e96f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/63c/a75/5ca63ca75e96f.jpg 2019-04-04T20:21:03+03:00 Происшествия Автомобиль на «евробляхах» получил серьезные повреждения

В Киеве на Индустриальном мосту 4 апреля произошло ДТП: легковой автомобиль Renault с европейской регистрацией "влетел" в маршрутку, которая находилась в крайней полосе.

По данным паблика "Киев Оперативный", водитель "легковушки" не справился с управлением. Машина получила серьезные повреждения – у нее сильно разбита передняя часть. Автобус "Богдан", курсирующий по маршруту №150, на момент ДТП не двигался. Отметим, что на Индустриальном мосту у этого маршрута – конечная остановка.

О пострадавших не сообщается.

Ранее стали известны подробности ДТП, в котором автомобиль Porsche Cayenne на большой скорости врезался в Chevrolet с детьми в салоне, перевернулся и загорелся на бульваре Дружбы народов в Киеве.

Porsche с тремя пассажирами внутри двигался от моста Патона в сторону Московской площади. Предварительно, машина ехала по полосе для общественного транспорта, что является нарушением ПДД.

Тем временем, огнетушитель, который поставили на дороге вместо знака ДТП, привел к еще одной аварии. Как это произошло – смотрите в видео "Сегодня".

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