В Киеве машина протаранила маршрутку на Индустриальном мосту
Автомобиль на "евробляхах" получил серьезные повреждения
В Киеве на Индустриальном мосту 4 апреля произошло ДТП: легковой автомобиль Renault с европейской регистрацией "влетел" в маршрутку, которая находилась в крайней полосе.
По данным паблика "Киев Оперативный", водитель "легковушки" не справился с управлением. Машина получила серьезные повреждения – у нее сильно разбита передняя часть. Автобус "Богдан", курсирующий по маршруту №150, на момент ДТП не двигался. Отметим, что на Индустриальном мосту у этого маршрута – конечная остановка.
О пострадавших не сообщается.
Ранее стали известны подробности ДТП, в котором автомобиль Porsche Cayenne на большой скорости врезался в Chevrolet с детьми в салоне, перевернулся и загорелся на бульваре Дружбы народов в Киеве.
Porsche с тремя пассажирами внутри двигался от моста Патона в сторону Московской площади. Предварительно, машина ехала по полосе для общественного транспорта, что является нарушением ПДД.
Тем временем, огнетушитель, который поставили на дороге вместо знака ДТП, привел к еще одной аварии. Как это произошло – смотрите в видео "Сегодня".
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