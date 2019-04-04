Porsche разгромил подземный переход в Киеве: новые детали и фото

В полиции Киева нам не смогли ответить, задержан ли водитель Porsche

Фото: А.Ракитин, Сегодня

Porsche разгромил подземный переход в Киеве: новые детали и фото Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5d0/ef7/5ca5d0ef7e996.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5d0/ef7/5ca5d0ef7e996.jpg 2019-04-04T12:52:00+03:00 Происшествия В полиции Киева нам не смогли ответить, задержан ли водитель Porsche

Стали известны подробности вчерашнего ДТП, в котором автомобиль Porsche Cayenne на большой скорости врезался в Chevrolet с детьми в салоне, перевернулся и загорелся на бульваре Дружбы народов в Киеве.

Porsche с тремя пассажирами внутри двигалось от моста Патона в сторону Московской площади. Предварительно машина ехала по полосе для общественного транспорта, что является нарушением ПДД.

В том же направлении, во второй полосе движения двигался автомобиль Chevrolet, где была семья с двумя детьми.























ДТП произошло на повороте на улицу Чешскую, когда глава семейства, убедившись, что помех нет, начал поворачивать на Чешскую, в этот момент в них на большой скорости влетел Porsche Cayenne. Повезло, что удар пошел по касательной и Chevrolet не отбросило в сторону. Porsche полетел дальше и его остановила только стенка подземного перехода.

"Повезло что автомобиль остановился там. Еще буквально полметра и он бы рухнул в подземный переход. Кстати, от удара с края перехода отвалились крупные куски бетона и упали вниз. Хорошо, что в этот момент там не было людей. От удара и полученных повреждений автомобиль загорелся, его пытались потушить огнетушителями, но сделать это не получилось. На место вызвали пожарных", – рассказывают очевидцы.

Пока приехали пожарные салон Porsche выгорел полностью, двоих пассажиров с травмами госпитализировали, третий оставался на месте и был явно нетрезв. Водитель Porsche сбежал с места ДТП.

Пассажиры – семья из Chevrolet, к счастью не пострадали, но пережили немалый шок от встречи с любителем быстрой езды.

Задержан ли водитель Porsche, который едва не погубил несколько человек, в полиции Киева нам не смогли ответить, хотя в патрульной полиции Киева нам сообщили, что в результате ДТП пострадали двое человека и дело передано следователям полиции. Там, в свою очередь, парируют, что повреждения несущественные, поэтому в причинах и последствиях этого ДТП будут разбираться все же сотрудники патрульной полиция Киева.

Ранее мы сообщали о смертельной аварии на Северном мосту в Киеве, в результате которой погиб один пассажир и водитель.

Также сообщалось, что пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на перекрестке улицы Газопроводной и Большой Кольцевой в Киеве днем в воскресенье, 31 марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Porsche разгромил подземный переход в Киеве: новые детали и фото". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.