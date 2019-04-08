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В Киеве масштабный пожар в частном секторе, гремят взрывы

Сегодня, 02:26

Пожар помогают тушить местные жители

В Киеве масштабный пожар в частном секторе, гремят взрывы Происшествия Пожар помогают тушить местные жители

В Киеве вспыхнул пожар на улице Гомельской, 31. Прозвучало не менее 3 взрыва. По словам очевидцев, горят 4 дома. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Пожар вспыхнул в одном частном доме, позже огонь перекинулся на другие. Соседи говорят, что в доме никто не жил больше года. По их словам, взорвались газовые баллоны", – говорится в сообщении.

На месте очень много спасателей ГСЧС, но все осложняются тем, что в большинстве пожарных гидрантов, которые в канализациях, совсем нет воды.

Ранее сообщалось, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей женына седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.


Также, недавно в Киеве произошел пожар в одном из колледжей на ул. Бориспольской в Дарницком районе. Пожарные установили, что на четвертом этаже одной из аудиторий корпуса учебного заведения произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением.

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Тег газ, Киев, пожар, взрывы, частный дом

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