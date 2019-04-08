В Киеве масштабный пожар в частном секторе, гремят взрывы

Пожар помогают тушить местные жители

В Киеве масштабный пожар в частном секторе, гремят взрывы 2019-04-08T02:26:00+03:00 Происшествия Пожар помогают тушить местные жители













В Киеве вспыхнул пожар на улице Гомельской, 31. Прозвучало не менее 3 взрыва. По словам очевидцев, горят 4 дома. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Пожар вспыхнул в одном частном доме, позже огонь перекинулся на другие. Соседи говорят, что в доме никто не жил больше года. По их словам, взорвались газовые баллоны", – говорится в сообщении.

На месте очень много спасателей ГСЧС, но все осложняются тем, что в большинстве пожарных гидрантов, которые в канализациях, совсем нет воды.

Ранее сообщалось, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей женына седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.

Также, недавно в Киеве произошел пожар в одном из колледжей на ул. Бориспольской в Дарницком районе. Пожарные установили, что на четвертом этаже одной из аудиторий корпуса учебного заведения произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве масштабный пожар в частном секторе, гремят взрывы". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.