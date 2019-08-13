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В Киеве Mitsubishi на тротуаре наехал на ребенка

Сегодня, 15:39

Отец ребенка после наезда разбил горе-водителю лобовое стекло

/ Фото: Киев Оперативный

На столичных Позняках на улице Ларисы Руденко, 11 во вторник, 13 августа, произошло ДТП с ребенком, сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"По тротуару решил проехать водитель Mitsubishi. Но, увы, немного не рассчитал и зацепил ребенка, который шел с папой", - говорится в сообщении.

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С мальчиком все в порядке, а отец ребенка после ДТП разбил в машине лобовое стекло. 

Ранее сообщалось, что в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Также напомним, что среди пострадавших в масштабной аварии на Одесской трассе под Киевом есть несовершеннолетний ребенок. В частности, в результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen. Это женщины 1974 и 1952 года рождения из села Бородянка. Водитель легкового авто выжил, но был госпитализирован. В маршрутке всего ехало 18 человек, 16 из них были госпитализированы. Среди них и несовершеннолетний ребенок – девочка 2006 года рождения, у которой закрытая травма головы.

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Киев ДТП дети позняки

Источник: Сегодня

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