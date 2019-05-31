В Киеве мошенник организовал "обмен валют" по сети

"Заработок" афериста составил около 40 тысяч долларов

В Киеве полицейские задержали мужчину, который организовал аферу с обменом валют через интернет и "заработал" на этом более 40 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции, злоумышленник размещал в сети предложение об обмене валюты по выгодному курсу, а после этого, при личной встрече, в момент передачи денег, выхватывал деньги у своих жертв и убегал с места происшествия.

Он был задержан сотрудниками Оболонского управления полиции, которые во время патрулирования территории заметили подозрительного человека, который не реагировал на требования копов и продолжал убегать.







Когда его задержали, у него обнаружили пять тысяч долларов. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Следователи выяснили, что мужчина может быть причастен еще как минимум к двум аналогичным преступлениям: несколько дней назад он схожим образом ограбил другого человека – тогда ему удалось похитить 38 тысяч долларов. Задержанному грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее столичная полиция разоблачила в Киеве группу мошенников-"экстрасенсов".Также мы писали, что мошенники сняли 285 тысяч гривен с двух банковских счетов киевлянки Анны Карачинцевой, пока она находилась за границей. Злоумышленники получил доступ к ним, заблокировав ее SIM-карту.

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