В Киеве мошенник пытался отобрать квартиру у ветерана АТО

В Киеве пойдет под суд мошенник за попытку незаконно завладеть квартирой, которая находилась в государственной собственности и была выделена в пользование ветерану АТО.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что 26.02.2020 обвиняемый с целью регистрации за собой права собственности на квартиру на ул. Генерала Матыкина, стоимостью около 2,3 млн гривен, подал частному нотариусу свидетельство о праве собственности, якобы выданное ему ГП "Укржитлосервис". Однако нотариус, получив информацию о том, что предоставленное для сделки свидетельство этим учреждением на самом деле не выдавалось, отказал в государственной регистрации права собственности на указанную квартиру и сообщил правоохранительным органам", – говорится в сообщении.

Личность мошенника установили и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

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На квартиру пока наложен арест.

Напомним, в Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел двумя помещениями стоимостью более 6,5 миллиона гривен в доме на ул. Михаила Грушевского, 28/2, со статусом памятника архитектуры.

Также мошенники в Украине охотятся на квартиры одиноких людей:

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