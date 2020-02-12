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В Киеве мошенники из СИЗО выманили у киевлянки почти 70 тысяч гривен

12 февраля, 15:38

Подозреваемые находятся под стражей за грабежи и разбой

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители Киева разоблачили двух заключенных, которые мошенническим путем выманили деньги у 62-летней киевлянки, не выходя из камеры СИЗО, сообщает прокуратура столицы.

Так, 11 февраля фигуранты позвонили 62-летней женщине и сообщили, что ее сын якобы попал в беду и для его спасения необходимо 5 тысяч долларов США. Женщина перевела на указанный ими банковский счет 53 тыс. гривен, а также пополнила счета 10 номеров мобильных телефонов, указанных злоумышленниками. Лишь после перевода денежных средств потерпевшая позвонила сыну и выяснила, что с ним все в порядке. Общая сумма, которой завладели мошенники, составила 69 тыс. гривен.

Как оказалось, организовали преступление двое заключенных Киевского СИЗО. Один из них находится под стражей по подозрению в разбое и нанесении тяжких телесных повреждений, другой – по подозрению в совершении грабежа.

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В ходе обысков в камере, где содержатся фигуранты, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые использовались при совершении указанного преступления.

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Сейчас двум заключенным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются другие участники преступления.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве телефонный мошенник оставил женщину без всех сбережений. Установлено, что подозреваемый работал в паре с напарницей, которая и позвонила потерпевшей.

Масштабная афера потрясла Украину. 10 миллионов выманили у украинцев двое мошенников. Обещали работу за рубежом. На крючок попали 70 доверчивых соискателей. А потом аферисты как сквозь землю провалились.

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деньги Киев мошенники прокуратура СИЗО правоохранители

Источник: Сегодня

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