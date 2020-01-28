"Ваш сын в полиции" и "подброшенный кошелек": как не стать жертвой мошенников

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В полиции рассказали о ловушках, которые мошенники расставляют, чтобы завладеть деньгами украинцев и регулярно обогащаются за счет доверчивых граждан. Так, схема "ваш сын в полиции", хотя и не новая, но регулярно приносит аферистам серьезные суммы.

Так, в управлении Нацполиции по Волынской области рассказали о случае, когда 43-летняя жительница села под Луцком перечислила 20 тысяч гривен на карточку незнакомцам, пытаясь уладить ситуацию с избиением гражданина, виновником которого якобы был ее сын.

"Женщине позвонили "из полиции", сообщили грустную новость, а также то, что и с потерпевшими, и со стражами порядка все можно решить за деньги. Не выяснив ситуацию с сыном, она согласилась перечислить названную аферистами сумму на указанный ими счет", – говорится в сообщении.

Также от мошенников пострадала и 85-летняя лучанка – она отдала незнакомцу, которых охотно подъехал к ее дому, 100 тысяч гривен, чтобы спасти сына от уголовной ответственности за якобы совершенное им ДТП.

Стражи порядка призвали украинцев "сообщать о получении телефонных звонков якобы от работников полиции или прокуратуры, которые рассказывают, что близкий родственник абонента совершил ДТП или другое преступление и, чтобы уладить дело, необходимо перевести деньги на карту или отдать кому-то в конкретном месте".

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"В случае получения таких телефонных звонков ни в коем случае не отсылайте и не передавайте деньги мошенникам и обязательно обращайтесь с заявлениями о фактах таких действий в правоохранительные органы", – отметили копы.

Также в полиции добавили, что новую жизнь получила и распространенная в 90-е годы схема мошенничества с "найденным" кошельком.

"Злоумышленники устраивают для жертвы целый спектакль. Человеку на пути подбрасывают кошелек, жертва замечает его одновременно с мошенником. Аферист поднимает "находку" и предлагает жертве разделить немалую сумму поровну. И вот когда человек мысленно уже присвоил эти деньги, появляется сообщник мошенника – якобы владелец тех самых денег и кошелька", – предупредили полицейские.

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Появившийся человек выражает претензии и жертве, и сообщнику, требуя показать ему кошельки и вывернуть карманы, чтобы пересчитать деньги, чтобы он убедился, что там нет "его" денег.

"Обычно жертва не оказывает сопротивления, только оправдывается. Мошенник же, "пересчитывая" деньги, присваивает несколько чужих купюр и пропадает вместе с сообщником. Таким образом двое неизвестных 23 января на луцком авторынке присвоили 2400 долларов, обманув жителя Одесской области, который приехал на Волынь, чтобы купить машину", – добавили в полиции.

Копы подчеркнули, что в таком случае рекомендации предельно простые – не поддаваться на действия мошенников, а в случае встречи с ними – звонить в полицию.

"И помните – только ваша бдительность и здравый смысл уберегут вас от того, чтобы не стать жертвой мошенников", – резюмировали в полиции.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве телефонный мошенник оставил женщину без всех сбережений. Установлено, что подозреваемый работал в паре с напарницей, которая и позвонила потерпевшей.

Масштабная афера потрясла Украину. 10 миллионов выманили у украинцев двое мошенников. Обещали работу за рубежом. На крючок попали 70 доверчивых соискателей. А потом аферисты, как сквозь землю провалились.

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