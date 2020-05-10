В Харькове преступник угнал авто и переехал полицейского

В Харькове, где ранее задержали двух подозреваемых в пытках 17-летнего парня, правоохранители разыскивают неизвестного, уличенного в краже из автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Харьковской области.

"Сообщение о происшествии на улице Минской поступило в полицию 10 мая около 15:00. Сотрудники патрульной полиции заметили мужчину, который разбил стекло и пытался проникнуть в машину. При попытке задержания злоумышленник толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на правоохранителя", – говорится в сообщении.

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В свою очередь, сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам автомобиля злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле "Peugeot 206" серого цвета иностранной регистрации.

Для поиска и задержания злоумышленника в городе введена полицейская операция "Перехват".

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Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Пострадавшего полицейского с ушибами доставили в больницу.

Ранее в Закарпатской области пьяный председатель одного из сельских советов Воловецкого района набросился на патрульного полицейского.

А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

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