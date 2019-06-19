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В Киеве мурал с Петлюрой обстреляли зеленой краской

19 июня, 12:26

По словам Вятровича, поврежденный рисунок восстановят

Фото: facebook.com/OooKajlasV
Фото: facebook.com/OooKajlasV.

В Киеве неизвестные обстреляли зеленой краской мурал с украинским политдеятелем Симоном Петлюрой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"В Петлюру снова стреляли. Не в Париже, а в Киеве, не пулями, а краской. Но с тем же намерением – запятнать того, кто стал одним из символов украинского освободительного движения. И результат будет тот же – неудача. Мурал восстановят, память о герое не стереть", – написал Вятрович.

Фото: Владимир Вятрович/Facebook
Фото: Владимир Вятрович/Facebook

Напомним, что мурал с Петлюрой создали за несколько дней на ул. Зои Космодемьянской, 14/18. Рисунок площадью в 150 кв. м приурочили к 140-му дню рождения Петлюры. На мурал художник Андрей Пальваль потратил более 370 баллончиков краски.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Запорожье по улице Жуковского забросали краской Мурал единства поколений защитников Украины, открытый в честь 100-летия Украинской Революции. При этом в Одессе неизвестные облили краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни, установленный возле здания областной администрации.

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Тег Киев, вандалы, мурал

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Сегодня

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