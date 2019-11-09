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В Киеве мужчина до смерти избил родную сестру и сбежал

9 ноября, 22:36

Правоохранители разыскали злоумышленника

В Оболонском районе Киева произошел ужасающий случай. Во время застолья между братом и сестрой произошел конфликт, мужчина до смерти избил родственницу, а когда понял, что она мертва, спрятал окровавленные одежду и постель на лестничной площадке, а сам сбежал.

Бездыханное тело обнаружила соседка погибшей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили личность погибшей. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. На теле погибшей эксперты обнаружили многочисленные ушибы и кровоизлияния. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне погибшая виделась с братом. Как рассказали соседи, родственники регулярно употребляли спиртные напитки и между ними часто возникали конфликты.

Полицейские установили, что подозреваемый в разгар очередной ссоры избил сестру, а когда понял, что она умерла, попытался скрыть следы преступления. Мужчина спрятал грязную одежду и постель на лестничной клетке этажом выше. Правоохранители разыскали злоумышленника — 36-летнего ранее судимого родного брата погибшей.

Фигуранта задержали, он сознался в содеянном. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления и избирают меру пресечения. Следственный отдел Оболонского управления полиции начало уголовное производство по части 1 статьи 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее на Закарпатье, в селе Загатье Иршаваского района во время семейной ссоры сын нанес телесные повреждения собственной матери – от жестоких побоев 83-летняя потерпевшая умерла.

А в Киеве полицейские задержали иностранца, который до смерти избил мужчину в ночном клубе.

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Киев видео убийство избиение мужчина брат сестра

Источник: Сегодня

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