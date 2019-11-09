На Закарпатье мужчина во время ссоры до смерти забил свою мать

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На Закарпатье, в селе Загатье Иршаваского района во время семейной ссоры сын нанес телесные повреждения собственной матери – от жестоких побоев 83-летняя потерпевшая умерла.

Сообщение о происшествии в полицию поступило от врача семейной амбулатории, которая констатировала смерть местной пенсионерки по месту жительства потерпевшей – на ее теле было обнаружено множество гематом.

"Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа полиции установила личность потерпевшей, а после этого установила факт вероятной причастности к смерти пенсионерки ее 58-летнего сына", – говорится в сообщении.

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Как оказалось, около двух часов ночи между матерью и сыном вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина начал бить пенсионерку. От полученных травм женщина умерла.

Полиция открыла расследование по факту преступления, предусмотренного статьей "умышленное убийство". Решается вопрос о задержании вероятного убийцы.

Напомним, не так давно четырнадцать полицейских погибли, трое ранены в перестрелке в штате Мичоакан на юго-западе Мексики. В нападении на правоохранителей подозревают мощный наркокартель "Халиско".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Мексике жители Лас-Маргаритас привязали своего мэра к внедорожнику и проволокли по улицам. Так жители городка наказали за невыполненные обещания – мэр не отремонтировал дорогу. Полицейским удалось отбить чиновника у толпы.

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