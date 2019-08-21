В Киеве мужчина до смерти избил жену лопатой

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

На столичной Оболони полицейские задержали мужчину, который до смерти избил свою жену. Поняв, что женщина умерла, он сам вызвал медиков и правоохранителей, рассказали в ГУ НП Киева.

Прибыв по адресу, полицейские обнаружили на полу квартиры мертвую 52-летнюю женщину. На теле умершей эксперты обнаружили многочисленные гематомы и кровоподтеки. Мужчина рассказал, что во время совместного распития алкогольных напитков между супругами возникла очередная ссора. В разгар спора фигурант схватил лопату и избил ее жену, а на следующий день обнаружил ее мертвой.

Правоохранители установили, что 50-летний киевлянин вместе с женой работали в пункте приема вторсырья. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.

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Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Отметим, что еще 14 августа в соцсетях появился крик о помощи: на ул. Энтузиастов пропала 35-летняя женщина Ирина Клипкова, местная жительница, которая работала продавщицей. Спустя два дня стало известно о жутком финале поисков. В местном канале на той же улице были обнаружены черные пакеты с фрагментами человеческого тела. Жители Русановки заговорили о маньяке, однако выяснилось, что жестокое убийство совершил знакомый женщины, с которым она общалась больше 10 лет.

Также в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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