Жестокие нападения на женщин в Киеве: подробности ЧП

На Русановке произошло зверское убийство женщины, еще в двух районах разыгрались семейные драмы с поножовщиной

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В разных районах Киева за несколько дней произошли три жестоких преступления. На Русановке мужчина убил знакомую в день рождения ее дочери, расчленил тело и выбросил в канал. В Соломенском районе женщина поплатилась жизнью из-за развода, а на Троещине экс-супруг нанес бывшей жене 11 ударов ножом.

Жуткий случай на Русановке потряс всю столицу. Еще 14 августа в соцсетях появился крик о помощи: на ул. Энтузиастов пропала 35-летняя женщина Ирина Клипкова, местная жительница, которая работала продавщицей. Увы, хеппи-энда не произошло. Спустя два дня стало известно о жутком финале поисков. В местном канале на той же улице были обнаружены черные пакеты с фрагментами человеческого тела.

Жители Русановки заговорили о маньяке, однако выяснилось, что жестокое убийство совершил знакомый женщины, с которым она общалась больше 10 лет. Подозреваемого задержали.

"Это 38-летний киевлянин. Выяснили, что накануне женщина вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил гостью в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес по частям в канал. Дома у подозреваемого следственно-оперативная группа изъяла ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства", — сообщил начальник сектора криминальной полиции Днепровского райуправления Игорь Болва.

Друзья погибшей сообщают, что убийство произошло в день рождения дочери женщины. О задержанном говорят, что он также местный житель Русановки, работал в ветклинике.

"Страшно осознавать, что такой человек жил рядом с нами", "Жаль ребенка и маму Ирины — как им пережить такое горе", — ужасаются жители.

Еще одно жестокое преступление произошло в Соломенском районе в минувшую субботу вечером. Мужчина посреди улицы нанес несколько ножевых ранений своей 36-летней жене, а после попытался покончить жизнь самоубийством. Полиция установила, что супруги находились в процессе развода, женщина переехала жить с ребенком на ул. Выборгскую. В тот злосчастный вечер супруг приехал к ней поговорить и поджидал у дома, когда она будет возвращаться с работы.

"При встрече между ними возникла словесная перепалка, во время которой мужчина достал нож и ударил им несколько раз в грудь и шею женщины, она погибла на месте. После этого злоумышленник попытался перерезать себе горло, но его спасли медики", — рассказали в полиции Киева.

И уточнили, что 45-летний подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Вопиющее "семейное" ЧП произошло в конце прошлой недели на Троещине. На ул. Закревского 40-летний киевлянин напал на свою бывшую жену. В тот день был день рождения их дочери, которая проживала с отцом. Женщина приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить дочь.

"Мужчина ожидал ее у подъезда. При встрече он попытался уговорить экс-супругу вернуться, но она отказалась. Тогда он набросился на нее с ножом и заточкой и нанес 11 ударов", — рассказали правоохранители.

Женщина в тяжелом состоянии попала в реанимацию.

По всем эпизодам полиция открыла уголовные производства по статье "Умышленное убийство", подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло жестокое убийство 61-летнего уроженца Кировоградской области, в совершении которого подозревается его 30-летний сын.

Также в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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