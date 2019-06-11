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В Кропивницком "скорая" попала в жуткое ДТП: есть пострадавшие

11 июня, 16:19

В автомобиль медиков врезалась легковушка


В Кропивницком легковушка не пропустила автомобиль "скорой" на перекрестке и врезалась в него. От удара машина медиков перевернулась, а потом ее еще протянуло несколько метров по дороге.

В результате жуткой аварии пострадали водитель легковушки и три члена экипажа медслужбы. На место прибыли спасатели, ведь топливо вытекало из бака. Чтобы не загорелось, его заливали водой.

Ранее на Волыни автомобиль "скорой" слетел с дороги. В аварии пострадали медик и пенсионерка, которую везли в больницу.

Также сообщалось, чтов Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали.

Напомним, в Днепре автоледи протаранила машину скорой помощи. Автомобиль Lada Kalina столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего пострадала фельдшер. По предварительной информации, медработник получила ушиб головы.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.                                 

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Тег скорая, столкновение, легковушка, пострадавшие, Кропивницкий

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