В Киеве мужчина на Ford сбил женщину с ребенком и уснул в машине копов

По данным социальных сетей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

На столичном Виноградаре, на улице Светлицкого, 23, произошло ДТП – мужчина за рулем Ford сбил женщину с ребенком, которые выходили из супермаркета. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Как сообщают пользователи Facebook, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и сдавал назад, когда наехал на людей.

"Полный неадекват – быковал, ругался, от драгера отказался, а потом просто заснул в полицейском авто", – говорится в сообщении паблика.

Также отмечается, что с мамой и ребенком все хорошо.

Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель "Славуты" врезался в забор и уснул в машине копов.

Кроме того, на Одесской трассе, на въезде в Киев, легковушка Subaru на большой скорости насмерть сбила пешехода, который пытался перебежать дорогу.

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