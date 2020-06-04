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В Киеве мужчина на Opel протаранил легковушку и снес киоски (фото, видео)

4 июня, 11:19

Наталья Руда Наталья Руда

Водитель с места аварии сбежал

В Киеве поздно вечером в среду, 3 июня, мужчина за рулем Opel протаранил легковушку и въехал в киоски возле станции метро "Политехнический институт". Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

По предварительной информации, водитель на Opel иностранной регистрации ехал на большой скорости по проспекту Победы в сторону центра, въехал в Chevrolet, после чего – в МАФы, стоящие у дороги.

Один из киосков от мощного удара отбросило метра на три.

В паблике отмечается, что в ДТП только чудом обошлось без пострадавших, а сам водитель "евробляхи" сбежал с места аварии.

Ранее в столице мужчина за рулем Audi въехал в здание Национальной филармонии в центре города. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения. Драггер показал 1,40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в семь раз. Чудом в этой дорожной аварии обошлось без пострадавших. При этом у водителя не было водительского удостоверения.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель Mitsubishi Lancer влетел в подземный пешеходный переход.

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Киев ДТП киоск маф

Источник: Сегодня

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