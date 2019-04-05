В Киеве мужчина пострадал от взрыва неизвестного предмета
Пострадавшего госпитализировали с множественными ранами
В одном из жилых домов в Дарницком районе столицы, где ранее в сумке нашли новорожденного малыша, произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина, сообщает УНН, ссылаясь на свои источники.
Так, вечером 4 апреля мужчина нашел в Парке партизанской славы неизвестную капсулу, принес ее в свою квартиру и разобрал. В итоге неизвестный предмет взорвался, а 42-летний мужчина получил множественные раны лица, грудной клетки и травму глаза, несколько забойных ран ладони и пальцев. Его госпитализировали.
Ранее сообщалось, что 11 марта взрыв произошел в одной из комнат общежития на улице Молодогвардейской в Соломенском районе Киева, погиб мужчина. Как рассказал сосед погибшего по комнате, за день до ЧП мужчина принес неизвестный предмет, происхождение которого не объяснил. Когда он решил проверить его исправность, предмет взорвался. Мужчина получил телесные повреждения, однако его сосед по комнате медиков не вызвал и только через сутки сообщил правоохранителям об инциденте.
Напомним, в Оболонском районе Киева утром 28 февраля произошел взрыв: по предварительной информации, неизвестный бросил гранату в автомобиль, припаркованный на проспекте Героев Сталинграда.
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