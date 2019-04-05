Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве мужчина пострадал от взрыва неизвестного предмета

Сегодня, 11:12

Пострадавшего госпитализировали с множественными ранами

В Киеве мужчина пострадал от взрыва неизвестного предмета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6b2/ce8/5c56b2ce871b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6b2/ce8/5c56b2ce871b9.jpg Происшествия Пострадавшего госпитализировали с множественными ранами

В одном из жилых домов в Дарницком районе столицы, где ранее в сумке нашли новорожденного малыша, произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина, сообщает УНН, ссылаясь на свои источники.

Так, вечером 4 апреля мужчина нашел в Парке партизанской славы неизвестную капсулу, принес ее в свою квартиру и разобрал.  В итоге неизвестный предмет взорвался, а 42-летний мужчина получил множественные раны лица, грудной клетки и травму глаза, несколько забойных ран ладони и пальцев. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 11 марта взрыв произошел в одной из комнат общежития на улице Молодогвардейской в Соломенском районе Киева, погиб мужчина. Как рассказал сосед погибшего по комнате, за день до ЧП мужчина принес неизвестный предмет, происхождение которого не объяснил. Когда он решил проверить его исправность, предмет взорвался. Мужчина получил телесные повреждения, однако его сосед по комнате медиков не вызвал и только через сутки сообщил правоохранителям об инциденте.

Напомним, в Оболонском районе Киева утром 28 февраля произошел взрыв: по предварительной информации, неизвестный бросил гранату в автомобиль, припаркованный на проспекте Героев Сталинграда.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, взрыв, подрыв, парк Партизанской славы, дарницкий район

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве мужчина пострадал от взрыва неизвестного предмета". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одном из парков Киева конфликт двух мужчин закончился поножовщиной

Сегодня, 10:24

Мужчина, ранивший ножом своего оппонента, ранее был судим за убийство

В Киеве приговорили к пожизненному сроку жестокого серийного убийцу

Сегодня, 10:02

Мужчина убил двух людей и пытался убить мужа своей любовницы

На военном НИИ в России прогремел взрыв: целый цех взлетел на воздух

Вчера, 17:54

Из-за инцидента в военном институте "Кристалл" экспериментальное помещение снесло взрывом

Взрыв машины сотрудника спецслужб в Киеве: подрывник умер в больнице

Вчера, 16:14

Мужчина умер, не приходя в сознание

В Украине готовят "Кровную месть"

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

​Какую кровь предпочитают комары?

"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

10 культовых фильмов, расширяющих сознание

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Известный нардеп впервые стала мамой

«Запрещаю Тимошенко использовать имя мужа» – вдова Рыбака
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Как стирать пуховик в стиральной машине

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Как украинцев обманывают на карточных расчетах