В Киеве мужчина получил ножом в спину за замечание

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В столице в Оболонском районе произошло серьезное происшествие. Как сообщают в полиции Киева, 56-летний житель сделал замечание компании, которая распивала во дворе жилого дома спиртное и чуть не поплатился жизнью.

"Киевлянин попросил отдыхающих не мусорить и вести себя прилично. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один мужчина из компании на некоторое время отошел. Вскоре он вернулся с ножом и несколько раз ударил им жителя в спину. Свидетели происшествия сразу вызвали полицию и врачей. Пострадавшего госпитализировали", – сообщили в ГУ НП Киева.

По данным правоохранителей, злоумышленник после случившего скрылся, но уже через несколько часов его вычислили и задержали. Это 54-летний киевлянин, который ранее уже имел проблемы с законом.

"Орудие преступления – нож – изъяли и вместе с другими вещественными доказательствами и направили на экспертизу", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает.

Напомним, недавно в Киеве жестко избили спасателя "Киевской аварийно-спасательной службы, сделавшего замечание водителю за езду по тротуару.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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