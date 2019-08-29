В Киеве мужчина получил ожоги от взрыва электронной сигареты

Патрульные прибыли на место происшествия и оказали доврачебную помощь

Фото: facebook.com/kyivpatrol

На проспекте Победы в Киеве пассажир автомобиля получил травмы вследствие взрыва электронной сигареты.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

27 июня около 8 часов вечера у пассажира автомобиля Skoda во время движения транспорта взорвалась в сумке электронная сигарета.

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Водитель остановил автомобиль и вызвал полицию и медиков.

Патрульные прибыли на место происшествия и оказали доврачебную помощь.

Мужчина получил ожоги обеих рук. Медики доставили пострадавшего в ожоговое отделение больницы.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета.

Напомним, в американском штате Флорида произошла первая смерть от электронной сигареты. Погиб бывший телепродюсер Талмедж Д'Элиа. Он курил дома в постели и когда затянулся – вейп взорвался. Обломки устройства пробили мужчине череп и засели в мозгу. Как впоследствии оказалось, сигарету изготовила на Филиппинах компания Smok-E Mountain. Ее представители заявили: вероятно, в устройстве была неисправна батарея.

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