Зафиксирована первая смерть от электронной сигареты

Сегодня, 18:20

В устройстве была неисправная батарея, которая спровоцировала взрыв

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В американском штате Флорида произошла первая смерть от электронной сигареты. Погиб бывший телепродюсер Талмедж Д'Элиа.

Он курил дома в постели, и когда затянулся – вейп взорвался. Обломки устройства пробили мужчине череп и засели в мозгу. Как впоследствии оказалось – сигарету изготовила на Филиппинах компания Smok-E Mountain. Ее представители заявили – вероятно, в устройстве была неисправна батарея.

Кроме этого, высший административный суд Греции принял решение о том, что электронные сигареты должны иметь те же юридические ограничения, что и традиционные, когда речь идет о запрете курения в общественных местах и рекламу. В Греции действует строгое законодательство по борьбе с курением, существуют ограничения и запреты на рекламу, продажу и использование обычных сигарет и табачных изделий (запрет на курение в общественных местах, транспорт и т.д.), а также существуют санкции против нарушителей.

Напомним, ранее ученые открыли главную опасность вейпингаПар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя.

Также сообщалось, что ученые назвали неожиданный вред от одной сигареты в день
США, смерть, электронная сигарета, вейп
Источник:

"Сегодня"

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