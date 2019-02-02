В Павлограде в руках у курильщика взорвалась электронная сигарета
Сигарета взорвалась, когда юноша опустил ее вниз
В Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщает местное издание TV-news.
Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 31 января. В результате парень получил рваную рану голени, открытую черепно-мозговую травму, попадание инородного тела в мягкие ткани головы, кроме того пострадала и лобная часть лица.
Врач-травматолог Евгений Таранюк рассказал, что электронная сигарета взорвалась, когда юноша опустил ее вниз. А если бы она взорвалась у лица, то травмы были бы значительно серьезнее.
"В моей практике с такими травмами обращаются впервые. Хирурги говорят, что обойдется без операции, оболочки мозга не повреждены. Но будут консультироваться с ЛОРамы, обследовать на компьютерном томографе", - добавил врач.
Ранее в американском штате Флорида произошла первая смерть от электронной сигареты. Погиб бывший телепродюсер Талмедж Д'Элиа.Он курил дома в постели, и когда затянулся – вейп взорвался. Обломки устройства пробили мужчине череп и засели в мозгу. Как впоследствии оказалось – сигарету изготовила на Филиппинах компания Smok-E Mountain. Ее представители заявили – вероятно, в устройстве была неисправна батарея.
Напомним, ранее ученые открыли главную опасность вейпинга. Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя.
Также сообщалось, что ученые назвали неожиданный вред от одной сигареты в день
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