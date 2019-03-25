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В Киеве мужчина пытался подорвать дом брата

Сегодня, 17:36

Мужчина проживал в одном дворе с братом и его семьей, но в разных домах

Фото: Информатор
В Киеве мужчина пытался подорвать дом брата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8f4/35f/5c98f435f0646.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8f4/35f/5c98f435f0646.jpg Происшествия Мужчина проживал в одном дворе с братом и его семьей, но в разных домах

Мужчина в неадекватном состоянии пытался взорвать и поджечь частный дом в киевском селе Троещина на улице Карла Маркса, 69. Инцидент произошел днем в понедельник, 25 марта.

Как пишет "Информатор", мужчина жил по соседству со своим братом в одном дворе, но в разных частных домах. Когда его брат был на работе, а в доме находилась его супруга с детьми, мужчина поставил к окну дома родственника газовый баллон и горелку. При этом, когда на место прибыли правоохранители, он попытался сбежать, а при задержании оказывал сопротивление.

По предварительной информации, у злоумышленника проблемы с наркотиками и он нуждался в деньгах, что и стало причиной ЧП. К счастью, взрыва удалось избежать.

Ранее сообщалось, что во время взрыва в жилом доме в Киеве на проспекте Науки погиб гражданин России Луан Николаевич Кингисепп. Он находился в государственном и международном розыске как подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

Также мы писали, что в Киеве вечером 23 марта произошло убийство на улице Лятошинского в Голосеевском районе – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

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Тег Киев, взрыв, троещина, подрыв

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