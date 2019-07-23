В Киеве мужчина пытался утопить 60-летнюю женщину в Русановском канале

Женщине удалось спасти, а злоумышленник скрылся. На данный момент он задержан

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина во время купания в Русановском канале пытался утопить женщину. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В полицию обратилась 60-летняя женщина, которая сообщила о том, что в Русановском канале неизвестный пытался ее утопить. Когда потерпевшая плавала в водоеме, к ней приблизился незнакомец и начал топить. Женщине удалось спастись, а злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на территории района. Им оказался 29-летний уроженец Днепропетровской области, ранее он проблем с законом не имел.

Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя неадекватно, после чего его госпитализировали в больницу для обследования.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в том числе для установления, находился ли человек под действием наркотических или иных веществ в момент нападения на потерпевшую.

Ранее сообщалось, что в озере Вырлица нашли тело девятилетнего мальчика, которого жестоко убили.

Также в полиции сообщали, что в Киеве мужчина из ревности избил женщину и пырнул ее ножом.

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