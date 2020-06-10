В Киеве мужчина ранил ножом двух прохожих

В Киеве мужчина после словесной перепалки ударил ножом двух прохожих. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"На бульваре Вацлава Гавела автопатруль обнаружил двух граждан, один из которых получил ножевое ранение в спину, другой – в голень и щеку. Пострадавшим понадобилась госпитализация", – говорится в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативную группу и выяснили у очевидцев приметы нападавшего мужчины. Вскоре один из нарядов обратил внимание на мужчину, похожего по приметам.

"Как выяснилось, вовремя, потому что остановили его у дома, в котором он проживает. Гражданин причастность к произошедшему не отрицал, свое поведение объяснил тем, что у него с пострадавшими возник словесный конфликт", - уточнили в полиции.

При поверхностном осмотре у него нашли в кармане нож со следами крови. В итоге 42-летнего мужчину задержали.

Ранее в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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