В Чернигове на коммунальщика напали с ножом

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В Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом. Все подробности инцидента узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, уборщик подъехал забирать мусор из контейнеров, когда рядом стояли двое пьяных мужчин. В ответ на просьбу водителя мусоровоза отойти, чтобы он смог выгрузить баки, мужчины начали ругаться, а потом один из них напал на коммунальщика с ножом.

"Пострадавшего каретой скорой доставили в больницу и прооперировали. Угрозы его жизни нет, ведь внутренние органы не повреждены. Опросили свидетелей и оперативно задержали подозреваемого. Им оказался безработный черниговец, который злоупотребляет алкоголем", – рассказал пресс-секретарь Черниговского отдела полиции Наталья Слабеняк.

Напомним, недавно в Киеве жестко избили спасателя Киевской аварийно-спасательной службы, сделавшего замечание водителю за езду по тротуару.

А в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

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