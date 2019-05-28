В Киеве мужчина угнал катер, чтобы покататься на нем с друзьями

Владелец катера заявил, что угонщик – мужчина, который ранее ремонтировал судно

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве задержали мужчину, который угнал катер, чтобы покататься на нем вместе с друзьями. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В столичную полицию по спецлинии 102 позвонил 47-летний киевлянин с сообщением об исчезновении катера, который находился на водной стоянке в Днепровском районе. На место происшествия на служебном катере немедленно отправились сотрудники отдела полиции в речном порту "Киев", – говорится в сообщении.

Заявитель сообщил полиции описание и технические характеристики катера. В ходе отработки информации и акватории реки Десенка неподалеку от урочища Моложи катер был обнаружен. На тот момент он дрейфовал, так как возникли неисправности с двигателем, поэтому его взяли на буксир и пришвартовали уже у отдела полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На борту катера находились две женщины и двое мужчин, в том числе 35-летний житель Деснянского района, которого узнал заявитель. С его слов, правонарушителем оказался человек, который накануне выполнял ремонтные работы этого водного транспорта.

Мужчину задержали. Он утверждает, что катер взял по предварительной договоренности с владельцем, но тот эту информацию отрицает.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 278 (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

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