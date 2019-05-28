Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве мужчина угнал катер, чтобы покататься на нем с друзьями

28 мая, 11:51

Владелец катера заявил, что угонщик – мужчина, который ранее ремонтировал судно

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве задержали мужчину, который угнал катер, чтобы покататься на нем вместе с друзьями. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В столичную полицию по спецлинии 102 позвонил 47-летний киевлянин с сообщением об исчезновении катера, который находился на водной стоянке в Днепровском районе. На место происшествия на служебном катере немедленно отправились сотрудники отдела полиции в речном порту "Киев", – говорится в сообщении.

Заявитель сообщил полиции описание и технические характеристики катера. В ходе отработки информации и акватории реки Десенка неподалеку от урочища Моложи катер был обнаружен. На тот момент он дрейфовал, так как возникли неисправности с двигателем, поэтому его взяли на буксир и пришвартовали уже у отдела полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

На борту катера находились две женщины и двое мужчин, в том числе 35-летний житель Деснянского района, которого узнал заявитель. С его слов, правонарушителем оказался человек, который накануне выполнял ремонтные работы этого водного транспорта.

Мужчину задержали. Он утверждает, что катер взял по предварительной договоренности с владельцем, но тот эту информацию отрицает. 

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 278 (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в столице угнали премиальный электромобиль Tesla Model X.

Также напомним, что не так давно в столице сбили патрульную и угнали полицейских автомобиль


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, угон, катер

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве мужчина угнал катер, чтобы покататься на нем с друзьями". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Маси Найема угнали мотоцикл

Сегодня, 10:45

Угнали лимитированный Suzuki GSX-R

Украинские пограничники задержали турка на машине, украденной в Германии

23 мая, 17:35

Угон был обнаружен после того, как пограничники решили проверить документы на автомобиль

Пьяная американка угнала авто и устроила гонки на улицах Лос-Анджелеса: видео

23 мая, 10:40

Угонщицу и еще одну женщину, машину которой она протаранила, забрали в больницу

В Кривом Роге мошенник продавал краденые автомобили через интернет

22 мая, 16:18

Путем обмана мужчина завладел денежными средствами покупателей на сумму более 1,1 млн грн

Ответил очень точно: политолог оценил реакцию Зеленского

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Сериал «Слуга народа» получил неприятный «сюрприз» из РФ

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Главаря "ДНР" Пушилина хотят "убрать" - ИС

Раннее программирование, как составляющее информатики в школах

Жадные родители Фриске вернули украденные миллионы

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Бойцы ВСУ на передовой объяснили, чего ждут от Зеленского

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь