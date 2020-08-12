Водитель оставил на несколько минут транспортное средство на улице Жилянской

В Киеве мужчина угнал микроавтобус и устроил ДТП, пытаясь сбежать от правоохранителей.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

Так, в полицию обратился житель столицы и сообщил, что у него угнали микроавтобус, который он на несколько минут оставил на улице Жилянской. Правоохранители во время розыска машины через систему "Безопасный город" нашли ее и дали ориентировку нарядам патрульной полиции. Машину обнаружили на проспекте Лобановского.

"Увидев полицейских, водитель ускорил движение, но не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие. Правонарушитель был задержан на месте в порядке. Им оказался 35-летний житель столицы, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ. Нам он объяснил, что увидел незапертую машину с ключами внутри, поэтому решил воспользоваться моментом и завладеть ею", – уточнили в полиции.

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Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Голосеевский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Киевлянину грозит до пяти лет лишения свободы.

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