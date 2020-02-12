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В Киеве мужчина упал с насыпи и три дня пролежал на улице

12 февраля, 12:23

Пострадавшего спасли и передали медикам

Фото: КАРС

Фото: КАРС

В Киеве мужчина упал с насыпи на улице Борщаговская, 10, и пролежал там три дня. Его заметили прохожие и 11 февраля и вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба "Киевской службы спасения".

"По предварительной информации, мужчина упал с насыпи, через три дня его заметили неравнодушные прохожие. Спасатели 3-го взвода сразу выехали на место, достали мужчину и передали врачам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве в недостроенном 24-этажном доме на улице Бойчука (бывшая Киквидзе) произошло серьезное ЧП. Там в шахту лифта высотки упал мужчина.

Также в социальных сетях обсуждали видео падения торгового стеллажа с алкоголем в супермаркете на проспекте Академика Палладина. В момент обрушения по ряду проходил мужчина, который выбирал товар. Рухнувшая конструкция просто чудом не задела мужчину, а он от испуга замер на несколько минут с поднятыми вверх руками. Работница супермаркета, которая в момент ЧП стояла возле этого ряда, не сразу поняла, что произошло, видимо, была в наушниках.

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Киев спасение КАРС

Источник: Сегодня

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