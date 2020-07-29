В Киеве мужчина уснул за рулем и устроил ДТП: пострадали двое несовершеннолетних (фото)

В Киеве утром в среду, 29 июля, на улице Саперно-Слободской мужчина уснул за рулем и въехал в отбойник. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних, которые были в машине.

Об этом сообщает патрульная полиция столицы.

"На службу 102 поступило сообщение о ДТП на улице Саперно-Слободской. По словам водителя автомобиля ВАЗ, он заснул за рулем, в результате чего потерял контроль над транспортным средством и совершил столкновение с отбойником. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Врачи госпитализировали их в одно из медицинских учреждений столицы", – говорится в сообщении.

В дальнейшем все обстоятельства этого события будут устанавливать следователи.

Ранее сообщалось, что 28 июля на Надднепрянском шоссе в столице внедорожник Toyota Land Cruiser въехал под прицеп фуры. Водитель "японца" погиб.

Кроме того, на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.

Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

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