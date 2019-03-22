В Киеве мужчина устроил погром, залив остановку трамвая кровью
Молодой человек разбил стеклянную дверь в одном из магазинов
Мужчина разбил стеклянную дверь в одном из магазинов на улице Старовокзальной в Киеве возле конечной остановки скоростного трамвая недалеко от Центрального железнодорожного вокзала. Он поранился и залил пешеходную зону кровью.
Как пишет "Информатор", инцидент произошел накануне вечером. Сообщается, что молодой человек был в неадекватном состоянии, а когда прибыли медики, он отказывался от госпитализации. С ним также были друзья, которые успокаивали его и все же уговорили согласиться на помощь врачей в больнице.
Зачем мужчина устроил погром, неизвестно.
Ранее мы сообщали, что на днях две пули в живот получил мужчина возле метро "Левобережная" в Киеве из-за шума. Так, компания людей громко шутила под окнами одной из многоэтажек. Возмущенный житель дома решил утихомирить мужчин, которые не реагировали на замечания, выпустив в них несколько резиновых пуль. В одного из них он попал. Пострадавшего госпитализировали.
Также напомним, что в столичной больнице №12 на улице Подвысоцкого 20 марта произошло ЧП: один из пациентов, которого госпитализировали в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, разгромил палату и угрожал медперсоналу.
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