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В Киеве мужчина выгуливал посреди улицы леопарда

18 ноября, 09:29

Защитники животных напомнили, что леопард не может быть домашним животным

Фото: UAnimals

Фото: UAnimals

Киевляне обратили внимание на мужчину, который выгуливал посреди улицы в центре города леопарда. Об этом сообщается на странице в Facebook организации UAnimals.

"Этот вид не может и не должен быть домашним животным. Более того, леопарды являются опасными животными, и такие "выгулы" несут угрозу как для леопарда, так и для прохожих", – говорится в сообщении.

Фото: UAnimals

Фото: UAnimals

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Фото: UAnimals

Фото: UAnimals

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Отмечается, что мужчина был замечен на пересечении улиц Назаровской и Льва Толстого. При этом мнение пользователей сети по поводу фотографий разделились. Одни жители столицы утверждают, что мужчина выгуливал кота ашера и фотографировать хозяина без его же согласия было нельзя, а другие отмечают, что знают этого мужчину и он сам говорил, что выгуливал леопарда.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".

Также мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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Киев леопард защита животных

Источник: Сегодня

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