Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве мужчина забил квартиру мусором: жители многоэтажки живут с тараканами и крысами

2 июля, 15:34

Недавно в захламленной квартире произошла утечка газа


Жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире.

Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. 

Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре.

"Все полностью под потолок забито мусором. В ванной комнате, которая была полностью забита банками, мы выбросили около 60-ти кастрюль оттуда, 10 или 12 швабр. Он просто собирал, чтобы собирать", – рассказал житель дома Сергей Гноевой.

Соседи говорят, что собственник квартиры Олег всегда тащил домой мусор, но в последние годы завалил им все жилище. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.

К съемочной группе мужчина вышел через окно, так как проход к двери заблокирован. Он рассказал, что нигде не работает, потому что у него проблемы со здоровьем. Поэтому он собирает вторсырье, чтобы сдавать на переработку.

"Чтоб там не сидеть, не ковыряться возле мусорника, я в кульке приношу. Думаю ‑ переберу, а ненужное выкину, а выкинуть никак времени не хватало", – рассказал Олег Шевченко.

Из документов у мужчины – только паспорт советского образца. Соседи хотят помочь восстановить документы и убрать его квартиру. Но на это должно быть согласие самого Олега. Пока же даже соцработники помочь ничем не могут.

"Человек – неадекватен, без санкции прокурора зайти мы не имеем права. Если он будет получать пенсию, у него будет пенсионное удостоверение, мы можем брать его на учет, если у него нет инвалидности с психическим заболеванием", – уточнила Лилия Розенко, заведующая отделением социальной помощи "Ветряные горы".

Восстанавливать ли документы, Олег еще не решил, однако согласился сделать свою квартиру чистой. За уборку уже взялись местные коммунальщики.

Ранее сообщалось, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона


Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, квартиры, мусор

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве мужчина забил квартиру мусором: жители многоэтажки живут с тараканами и крысами". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дома из мусора: канадец строит поселок из пластика

27 июня, 18:57

Дома из пластика стоят в разы дешевле, а также выдерживают землетрясения и обеспечивают прохладу в жару

Чей мусор? Ничей, можете брать

22 июня, 09:11

Киевлян возмутил беспорядок вокруг "стеклянного" моста в центре столицы

20 июня, 09:00

Склоны вокруг лестницы пока черные: их засеяли травой и накрыли пленкой

В Киеве хотят построить комплекс по переработке опавших листьев

18 июня, 11:27

Столица производит 120 000 тонн опавших листьев ежегодно

Лавров назвал требование России к Зеленскому

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Девушка дня. 17-летняя рекордсменка мира Ярослава Магучих

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Медведчук ведет переговоры о покупке еще двух телеканалов

"Жалкий неудачник": британский боксер оскорбил Владимира Кличко

Украинский нардеп-"радикал" стал многодетным отцом

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Вчера, 07:00

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь