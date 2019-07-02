В Киеве мужчина забил квартиру мусором: жители многоэтажки живут с тараканами и крысами

Недавно в захламленной квартире произошла утечка газа

Жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире.

Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники.

Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре.

"Все полностью под потолок забито мусором. В ванной комнате, которая была полностью забита банками, мы выбросили около 60-ти кастрюль оттуда, 10 или 12 швабр. Он просто собирал, чтобы собирать", – рассказал житель дома Сергей Гноевой.

Соседи говорят, что собственник квартиры Олег всегда тащил домой мусор, но в последние годы завалил им все жилище. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.

К съемочной группе мужчина вышел через окно, так как проход к двери заблокирован. Он рассказал, что нигде не работает, потому что у него проблемы со здоровьем. Поэтому он собирает вторсырье, чтобы сдавать на переработку.

"Чтоб там не сидеть, не ковыряться возле мусорника, я в кульке приношу. Думаю ‑ переберу, а ненужное выкину, а выкинуть никак времени не хватало", – рассказал Олег Шевченко.

Из документов у мужчины – только паспорт советского образца. Соседи хотят помочь восстановить документы и убрать его квартиру. Но на это должно быть согласие самого Олега. Пока же даже соцработники помочь ничем не могут.

"Человек – неадекватен, без санкции прокурора зайти мы не имеем права. Если он будет получать пенсию, у него будет пенсионное удостоверение, мы можем брать его на учет, если у него нет инвалидности с психическим заболеванием", – уточнила Лилия Розенко, заведующая отделением социальной помощи "Ветряные горы".

Восстанавливать ли документы, Олег еще не решил, однако согласился сделать свою квартиру чистой. За уборку уже взялись местные коммунальщики.

Ранее сообщалось, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

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