Сброс мусора в киевские озера: как бороться и куда обращаться

Если вы увидели, что в озеро выбрасывают мусор, то вызывайте полицию

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Сброс мусора в киевские озера: как бороться и куда обращаться Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dab/058/5cadab0582c57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dab/058/5cadab0582c57.jpg 2019-04-10T11:41:00+03:00 Другие новости Если вы увидели, что в озеро выбрасывают мусор, то вызывайте полицию

В столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор. В частности, ранее мы сообщали о подобной проблеме в парке "Теремки", где неизвестные постоянно забрасывают мусором озеро.

Как сообщила "Сегодня" и. о. директора КО "Киевзеленстрой" Наталия Белоусова, сотрудники предприятия уже очистили озеро, достав оттуда пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и даже строительный мусор.

"В самом парке есть две камеры видеонаблюдения, поэтому можно поймать тех, кто разводит этот бардак. Очень часто это делают жители новостроек, находящихся прямо у озера. Они почему-то решили, что оставшийся после ремонта строительный мусор можно складировать у водоемов. Самый эффективный способ борьбы с такими нарушениями — это вызов полиции. Если они поймаю хулигана, то составят протокол и выпишут штраф — от 85 до 136 гривен. Если водоем в парке страдает от мусора, то киевляне могут сообщать об этом в нашу диспетчерскую службу по телефону: (044) 272-40-18", – разъяснила Белоусова.

На днях в Киеве неизвестные вандалы изуродовали металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой", которая была установлена в 2013 году на Русановской набережной.

Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Сброс мусора в киевские озера: как бороться и куда обращаться". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.