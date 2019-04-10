Сброс мусора в киевские озера: как бороться и куда обращаться
Если вы увидели, что в озеро выбрасывают мусор, то вызывайте полицию
В столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор. В частности, ранее мы сообщали о подобной проблеме в парке "Теремки", где неизвестные постоянно забрасывают мусором озеро.
Как сообщила "Сегодня" и. о. директора КО "Киевзеленстрой" Наталия Белоусова, сотрудники предприятия уже очистили озеро, достав оттуда пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и даже строительный мусор.
"В самом парке есть две камеры видеонаблюдения, поэтому можно поймать тех, кто разводит этот бардак. Очень часто это делают жители новостроек, находящихся прямо у озера. Они почему-то решили, что оставшийся после ремонта строительный мусор можно складировать у водоемов. Самый эффективный способ борьбы с такими нарушениями — это вызов полиции. Если они поймаю хулигана, то составят протокол и выпишут штраф — от 85 до 136 гривен. Если водоем в парке страдает от мусора, то киевляне могут сообщать об этом в нашу диспетчерскую службу по телефону: (044) 272-40-18", – разъяснила Белоусова.
На днях в Киеве неизвестные вандалы изуродовали металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой", которая была установлена в 2013 году на Русановской набережной.
Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.
Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.
Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.
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