В Киеве мужчина забрал у прохожих мобильный телефон, угрожая ножом

Патрульные полицейские, прибывшие на вызов, получили от потерпевших описание лица и начали поиски

В Киеве, где ранее парень разгуливал по улице с автоматом и ножом, на улице Зодчих к мужчине, который был вместе со своей подругой, подбежал незнакомый человек и, размахивая ножом перед лицом, забрал мобильный телефон и скрылся.

Об этом в социальных сетях передает "Киев оперативный".

Патрульные полицейские, прибывшие на вызов, получили от потерпевших описание лица и начали поиски.

Нашли похожего по описанию человека в подвале соседнего дома. Во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили указанный мобильный телефон. Через некоторое время удалось разыскать и сам нож – злоумышленник выбросил его в траву возле дома.

Мотивы такого поступка и все остальные детали должны установить правоохранители.

Ранее под Киевом со стрельбой задержали мужчину, который напал с ножом на человека. Мужчина, сначала ходил по улице с ножом, потом напал на человека, а после этого – закрылся в квартире. В селе Святопетровском под Киевом мужчину задерживали представители спецподраздение КОРД, были слышны звуки выстрелов.

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