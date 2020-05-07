В Киеве парень разгуливал по улице с автоматом и ножом

Как выяснилось, 19-летний киевлянин причастен к разбойному нападению на продуктовый магазин

В Киеве на днях задержали парня, который разгуливал по улице в Дарницком районе с оружием и ножом, примотанным к ноге скотчем. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

К копам обратились прохожие и сообщили, что на улице находится парень, у которого из сумки торчит ствол оружия. Отрабатывая вызов, копы остановили парня, похожего по описанию прохожих.

"Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у 19-летнего мужчины значительную сумму денег, объяснить происхождение обнаруженного он не смог. Также полицейские обнаружили у гражданина нож, примотанный к ноге скотчем. Впоследствии, мужчина рассказал инспекторам, что в сумке действительно было оружие и показал место, где его спрятал", - говорится в сообщении.

В указанном месте действительно нашли огнестрельное оружие и патроны к нему.

Парня задержали и он сообщил, что причастен к разбойному нападению на продуктовый магазин на улице Садовой, где и украл деньги, пригрозив сотрудникам оружием.

Ранее сообщалось о задержании в Киевской области опасной банды, в которую входили полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины.

Также столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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