В Киеве мужчина жестоко убил своего отца

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве произошло жестокое убийство 61-летнего уроженца Кировоградской области, в совершении которого подозревается его 30-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в подсобном помещении многоэтажки лежит мертвый мужчина. На месте происшествия правоохранители установили личность погибшего. Это – 61-летний уроженец Кировоградской области, на теле которого эксперт обнаружил несколько ножевых ранений. Для установления окончательной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен родственник потерпевшего.

"Сотрудники Соломенского управления полиции совместно с полицейскими Кировоградской области установили место пребывания лица, причастного к совершению преступления, и задержали фигуранта. Злоумышленником оказался 30-летний сын потерпевшего, житель Кировоградской области", – уточнили в полиции.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Фигуранту уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы", – добавили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

Также в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

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