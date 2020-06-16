В Киеве на АЗС у мужчины из авто похитили сумку с почти 500 тыс. гривен

В Киеве на автозаправке у мужчины из машины украли сумку с почти 500 тыс. гривен, злоумышленников отправили под арест. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 11 июня двое мужчин на АЗС разбили стекло в авто и похитили оттуда сумку с деньгами, за которые пострадавший хотел купить квартиру. Как оказалось, злоумышленники отслеживали потерпевшего от пункта обмена валюты до автозаправки.

Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в 630 тыс. гривен для каждого. Также согласовано сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины.

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Кроме того, в отношении одного из подозреваемых в Оболонском районном суде Киева рассматривается обвинительный акт за бандитизм и разбойное нападение.

Напомним, что на столичной Оболони оперативники задержали дуэт квартирных воров, которые обокрали квартиру и вынесли из нее деньги, ювелирные украшения, ордена и даже духи.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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