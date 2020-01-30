На столичной Оболони воры украли из квартиры даже духи

Также из квартиры вынесли деньги, ювелирные украшения и ордена

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

На столичной Оболони оперативники задержали дуэт квартирных воров, которые обокрали квартиру и вынесли из нее деньги, ювелирные украшения, ордена, духи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Во время отработки на улице Тимошенко правоохранители заметили двух подозрительных лиц, которые выходили из дома. Незнакомцы сели в машину и уехали, а затем оперативные работники решили их догнать и проверить. В это время другие сотрудники сообщили о том, что в подъезде, откуда вышли неизвестные, они обнаружили квартиру с поврежденной входной дверью", – говорится в сообщении.

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Машину остановили через несколько кварталов. В салоне авто нашли деньги, ювелирные изделия, духи и ордена, принадлежащие владельцам квартиры, которую обокрали мужчины.

Фигурантами оказались 30-летний и 31-летний киевляне. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлении по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.

Также эксперты рассказали, как правильно выбрать двери, надежный замок и сигнализацию для охраны жилья.

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