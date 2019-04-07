В Киеве на дороге микроавтобус скатился со спуска и загорелся
Владелец автомобиля в это время не был рядом
В Киеве на дороге загорелся автомобиль. Инцидент случился в ночь на 7 апреля в Киеве по адресу проспект Победы, 16, сообщает издание "Информатор".
Микроавтобус Iveco загорелся прямо на проезжей части. На время ликвидации пожара движение по проспекту Победы в сторону Шулявки перекрыли. Для проезда были открыты две полосы.
Огонь охватил моторный отсек автомобиля. Автомобиль стоял в полосе общественного транспорта перед поворотом на улицу Шолуденко.
Мужчина, который тушил машину, был в состоянии алкогольного опьянения. Он рассказал патрульным, что сначала машина стояла выше по улице, а он со своим товарищем, водителем Iveco, пошли пить алкоголь. Когда они вышли из магазина, увидели, что машина горит и начала скатываться на проспект.
Стоит отметить, что до прибытия спасателей машина уже стояла. Огонь пытались потушить огнетушителями и водой.
На месте работали спасатели, дежурили медики и патрульные. К счастью, обошлось без пострадавших. Правоохранители выясняют детали инцидента.
Напомним, что в Днепре возле заправки сгорел автомобиль ЗАЗ. Несмотря на то, что спасатели прибыли на место в течение пары минут, от автомобиля не осталось "живого места". Предварительно, причиной того, что случилось, стала неисправная газовая установка, но во всех деталях произошедшего будут разбираться правоохранители.
Также недавно в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло серьезное ДТП. Автомобиль Porsche Cayenne на большой скорости врезался в Chevrolet, перевернулся и загорелся. Два пассажира Porsche пострадали, их госпитализировали. Водитель внедорожника сбежал во дворы, его разыскивают патрульные. Предварительно, он также пострадал, но смог покинуть место аварии.
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