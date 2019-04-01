В Днепре возле заправки на ходу загорелся ЗАЗ
Мужчина объяснил, что видел огонь, но побоялся останавливаться возле АЗС, мол, "вдруг рвануло бы — была бы беда"
1 апреля на улице Передовой на ходу загорелся автомобиль ЗАЗ. Несмотря на то, что спасатели прибыли на место в течение пары минут, от автомобиля не осталось "живого места".
Местные жители и прохожие видели, как ЗАЗ начал дымить практически напротив заправки WOG на Передовой, — сообщает Информатор. Автомобиль проехал еще метров двести, прежде чем окончательно остановился, и из него выскочил водитель. Мужчина объяснил, что видел огонь, но побоялся останавливаться возле АЗС, мол, "вдруг рвануло бы — была бы беда". Именно поэтому он доехал до перекрестка Передовой с улицей Широкой и только потом выбежал на улицу.
Чуть меньше, чем за 15 минут ЗАЗ превратился в груду обгоревшего металла. Вместе с автомобилем сгорели личные вещи и документы мужчины. Сам он остался целым и невредимым — медики приезжали на место, но от госпитализации водитель отказался. Предварительно, причиной того, что случилось, стала неисправная газовая установка, но во всех деталях произошедшего будут разбираться правоохранители.
Ранее мы писали, что в Киеве эвакуировали людей с остановки из-за вспыхнувшей легковушки.
Кроме этого, в Полтаве правоохранители расследуют поджоги, в результате которых в ночь на 10 февраля сгорели шесть автомобилей.По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
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