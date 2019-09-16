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В Киеве на "горячем" поймали двух воров-иностранцев

16 сентября, 20:20

Фигурантам грозит до шести лет тюрьмы

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Столичные оперативники задержали дуэт квартирных воров. Подозреваемые попались с вещественными доказательствами на выходе из квартиры, которую они только что обокрали, рассказали в ГУ НП Киева.

Так, подозрительных мужчин правоохранители заметили у дома на проспекте Григоренко. Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчин обнаружили вещи, законное происхождение которых вызвало сомнения. У сообщников изъяли фотоаппарат, ювелирные изделия, 8000 гривен и 200 долларов США, принадлежащих местному жителю.

"В помещение мужчины попали путем повреждения замка входной двери. Вещественные доказательства изъяли, а злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали. Они – граждане другого государства, 1976 и в 1986 годов рождения. Проверяем причастность задержанных к совершению других преступлений", – рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Алексей Кабанченко.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, мы писали, что в Киеве студент украл из супермаркета энергетических батончиков почти на две тысячи гривен и пытался сбежать с места преступления. 26-летний студент уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках , которые крадут у прохожих вещи прямо средь бела дня. Если вы почувствовали, что кто-то копается в ваших вещах, или вы схватили вора за руку, первое, что следует сделать, – это привлечь внимание прохожих.

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Киев воры обокрали задержали Григоренко

Источник: Сегодня

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