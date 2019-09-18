В Киеве с поличным поймали мужчин, обворовывающих автомобили (фото)

Преступники обокрали несколько машин, среди которых была и легковушка журналиста

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Киевские оперативники задержали жителей Харьковcкой области, которые обокрали автомобиль журналиста. Злоумышленники путем сканирования сигнализации проникли в салон чужой легковушки, откуда похитили технику и документы. Впоследствии они совершили аналогичное преступление в другом районе города. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Во время отработки территории Голосеевского района на улице Васильковской сотрудники уголовного розыска заметили двух подозрительных мужчин, которые ходили у припаркованных автомобилей и заглядывали внутрь. Поэтому полицейские решили проследить за их действиями – и не ошиблись. Следователи стали свидетелями того, как правонарушители путем сканирования сигнализации проникли в багажник Hyundai и начали вещи владелицы загружать в свою легковушку", – говорится в сообщении.

Копы остановили незнакомцев на месте преступления и задержали. Ими оказались жители Харьковской области, 1983 и 1984 годов рождения, которые ранее попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Установлено, что накануне фигуранты также совершили кражу ноутбука, мобильного телефона и документов, принадлежащих корреспонденту одного из информационных агентств.

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Журналист обратился с соответствующим заявлением в полицию и сообщил о краже из авто.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения и избрании меры пресечения. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре в Киеве задержали автовора, укравшего ноутбук из Toyota. Преступник ранее был судим за хранение наркотиков.

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