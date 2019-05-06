Счет квартирных краж идет на десятки тысяч: как уберечь себя и свое имущество

За прошлый год в Украине было 21 226 квартирных краж

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Количество квартирных краж не уменьшается из года в год. Воры придумывают все новые способы проникновения в квартиры, а в полиции только разводят руками. Сайт "Сегодня" решил разобраться, сколько квартирных краж ежегодно совершается в Украине, как обезопасить себя и свое жилье, и минимизировать риски нежелательного вторжения.

"В полиции открыто намекнули, что дело не раскроют"

Квартирные кражи – далеко не новый феномен. Это проблема не только крупных, но и небольших городов. Украинцы пытаются максимально себя обезопасить: устанавливают сигнализации, видеонаблюдение, новомодные замки. Но эксперты по безопасности отмечают, что вскрыть можно любую дверь, вопрос только в том, сколько времени для этого нужно будет потратить.

Ситуация с раскрытием полицией квартирных краж оставляет желать лучшего. А сами правоохранители порой не спешат выезжать на вызовы. Киевлянку Ольгу ограбили в конце февраля. Пробрались в квартиру ночью – при этом сама она была дома и спала - и вынесли деньги и технику.

"Проснулась, увидела, что входная дверь открыта. В панике начала осматриваться, поняла, что пробрались в квартиру ночью, пока я спала. Вынесли не много – планшет, телефон, распотрошили сумку, забрали кошелек и повербанки. Видимо, не ожидали увидеть меня в квартире, поэтому остальные вещи не тронули, а взяли только то, что близко лежало. Побежала к соседям, чтобы вызвать полицию, мой телефон ведь унесли. Полиция приехала только спустя два часа и открыто намекнула, что дело никто не раскроет", – рассказывает Ольга.

Пострадавшая добавляет, что в их доме это уже седьмое квартирное ограбление за несколько месяцев, но преступников найти так и не удалось. Сайт "Сегодня" отправил запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы узнать, сколько квартирных краж было зарегистрировано за последнее время.

Так, за период с января по декабрь 2018 г. в Украине было зарегистрировано 21 226 квартирных краж, из которых раскрыто только 1015, в 2017 г. – 26 637 (1515 раскрытых), а в 2016 г. – 29 607 (2461).

Но всего по Украине только за 2018 г. зарегистрировано 374 195 преступлений, которые квалифицируются по статье 185 Криминального кодекса (кража, тайное похищение чужого имущества). Сюда входят и квартирные кражи, но также здесь есть и повторные грабежи, и кража имущества без проникновения в жилье, и кража в особо крупных размерах. Поэтому здесь количество правонарушений отличается от количества квартирных краж. Тем не менее, больше всего преступлений зарегистрировано в Киеве – 54 646, следом идет Днепропетровская область – 35 806, Одесская область – 31 329. Дальше расположились Харьковская – 27 906 и Запорожская области – 23 190.

Самыми спокойными оказалась Тернопольская и Черновицкая области – по 3274 и 3970 случаев соответственно. К слову, из общего количества более чем в 374 тыс. нарушений в суд отправлено всего 79 903. Эксперты уверены, что число таких грабежей куда больше, просто далеко не все обращаются в полицию, зная, что, дело никуда не продвинется.

Как выбрать замок и двери

Мы решили расспросить специалистов и узнать, как можно защитить себя, свою квартиру и имущества. Во-первых, стоит отметить, что эксперты единогласно отмечают – любой замок можно взломать, но это не означает, что не нужно выбирать более надежный вариант.

"Стоит заметить, что не существует ни дверей, ни замков, которые нельзя взломать. Главная задача хорошего замка (от 4 000 грн) или двери – максимально отсрочить время проникновения преступников в жилье. Предполагается, что в течение периода самого взлома грабителей либо заметят соседи и отпугнут, либо сработает охранная сигнализация и приедет охрана. И если выбирать лучший вариант, то на рынке есть хорошее предложение в виде интеллектуальных замков, которые не открыть даже при наличии "родного" ключа без соответствующего подтверждения со смартфона, который активирует замок", – рассказали нам в холдинге охранных предприятий "Шериф".

Эдуард Беляев, начальник службы безопасности группы компаний "СТЕЛС-1" в комментарии сайту "Сегодня" пояснил, что домушники не рискуют и не идут в те квартиры, которые защищены хорошими замками и дверьми, ведь чем лучше укреплен объект, тем больше времени понадобится для его взлома.

"Этот временной лаг очень важен для их задержания. Обычные домушники вряд ли позарятся на правильно защищенную квартиру, а если и рискнут, то, столкнувшись с препятствиями, скорее всего, откажутся от затеи. Необходимо обратить внимание на то, чтобы замки на одной двери были разных типов, а замочные скважины дополнительно защищены бронированными накладками – их отсутствие существенно упрощает открытие даже хорошего замка. Причем замки – это только 50% защиты двери, еще 50% – это ее конструкция, а также вопрос устройства дверного проема", – говорит эксперт.

Он добавляет, что правильно защищенная дверь (из качественного металла толщиной не менее 4 мм, оборудованная противосъемными устройствами) остается закрытой даже в том случае, если взломали замки. Это достигается посредством специальных защитных ригелей и распорок (не менее 20 см), которые фиксируют дверь в проеме после ее закрытия.

"После монтажа двери общая конструкция проема должна быть монолитной – без каких бы то ни было зазоров и щелей. Нужно позаботиться о том, чтобы петли были внутреннего исполнения, а дверные накладки вшить в бетон, чтобы усложнить их демонтаж", – отметил Беляев.

Сигнализации и камеры

Вариантов защиты своего жилья – немало, и чем больше из них вы используете, тем выше шансы, что грабители не решаться взламывать ваш дом или квартиру. Специалисты говорят, что для предотвращения квартирных краж можно использовать сигнализации, видеонаблюдение, наклейки на дверях, которые сообщают, что объект охраняется.

"Также помогают хорошие отношения с соседями и/или родственниками, которые в случае отсутствия хозяев присмотрят за жильем. Хорошая предохраняющая мера – не сообщать знакомым, коллегам по работе и в местах проведения досуга о планах уехать в отпуск, не выставлять фото в соцсетях с билетами или большими суммами денег. Все знают, что, где бы вы не спрятали деньги или драгоценности, воры с опытом их найдут все равно, поэтому один из реальных способов сохранить имущество и деньги – это сдать их в камеру хранения банка", – поясняют в компании "Шериф".

Еще один хороший вариант для защиты своего жилища – это дверные глазки со встроенной видеокамерой. Эдуард Беляев отмечает, что они обеспечивают хорошее наблюдение и оставляют записи в архиве, который можно просмотреть потом.

"Хорошо зарекомендовали себя и дверные глазки со встроенной видеокамерой, которые позволяют дистанционно видеть все происходящее за дверью даже тогда, когда тебя нет в квартире (посредством интернета и трансляции видеосигнала на смартфон). Такие камеры обеспечивают видеоархив событий – все произошедшее за день можно посмотреть вечером, показать правоохранителям. Не лишним будет и психологическое воздействие на потенциального преступника – наклейка на двери с предупреждением, что объект под охраной", – говорит эксперт.

Назар Становой, инженер службы охраны "СТЕЛС-1" добавляет, что сама по себе сигнализация и оповещение о взломе квартиры – это не решение проблемы. В случае инцидента счет идет на секунды, и нажатие "102" помогает не всегда. Хорошо зарекомендовали себя в Украине современные системы пультовой охраны, правда, для этого нужно заключать договора с охранными фирмами.

"Дополнением к системе пультовой охраны квартиры может быть "тревожная кнопка" – ее нажатие аналогично сработке сигнализации. "Мозги" (центральный хаб) системы пультовой охраны непрерывно информируют центр мониторинга о работе блока-контроллера, датчиков, электропитания и т. д., что позволяет адекватно и своевременно реагировать на любые аппаратные сбои. Обычно внедрение такой системы предполагает заключение договора с охранной фирмой о предоставлении соответствующих услуг – круглосуточного мониторинга, оповещения и быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, например, квартирную кражу", – рассказал Становой.

Также не стоит забывать, что наибольшему риску подвержены квартиры на первом и последнем этажах. Эксперт добавляет, что на первом, втором и последнем этажах необходимо позаботиться о защите оконных проемов и балконов квартиры. Сделать это можно проверенным дедовским методом – решетки на окнах, либо же с помощью установки датчиков контроля разрушения стекла, интегрированных в контуры современной системы оповещения (сигнализации).

"Есть и большой процент краж, о которых неохотно сообщают сотрудники полиции из-за некой беспомощности в раскрытии этой группы преступлений. Речь идет о так называемых альпинистских кражах, когда вор с крыши дома спускается на любой этаж и путем выдавливания металлопластикового окна проникает в жилье", – комментируют ситуацию в "Шерифе".

Также всегда обращайте внимание на состояние двери, различные потертости, рекламу в дверях, непонятные наклейки и бумажки рядом, мусор на входных ковриках и под ними, молчаливые звонки по телефону, просветы фонариком в дверной глазок, в окна квартиры, непонятных персонажей в общем коридоре и т.д. – все это может быть метками, которые оставляют грабители. Поэтому стоит быть внимательными и осторожными.

Что делать если вас ограбили

Как мы уже упоминали, ценные вещи лучше держать в банковских ячейках. Понятное дело, что с техникой такой вариант не пройдет, но и тут себя можно обезопасить. Так, уже сейчас можно выписать IMEI номер своего телефона. Проверить его очень просто: введите на устройстве *#06#, и на экране высветятся нужные номера. Перепишите их, сфотографируйте либо сохраните другим способом. В случае утери или кражи телефона его можно будет найти по этому уникальному серийному номеру.

Если вы обнаружили, что вас ограбили, то обязательно вызывайте полицию, не пуская дело на самотек.

"Для начала нужно зайти в жилье максимально аккуратно, не трогая ничего, визуально проверить, какие вещи пропали, а что осталось нетронутым. Лучше снять процесс проверки на видео. Потом уже, по приезду полиции, в присутствии понятых, совместно со следователем участвовать в проведении осмотра места происшествия. При этом разделиться с членами семьи по комнатам, чтобы все сотрудники следственно-оперативной группы были под присмотром", – говорят в охранной компании.

К тому же, внимательно осмотрите квартиру: возможно, грабитель выронил какие-то свои вещи. Такие случаи хоть не часто, но все же бывают. Полиции нужно предоставить все документы на пропавшую технику, серийные номера и т.д. Если украли украшения – детально опишите их, чтобы улучшить поиск.

"Контролировать ход дела придется самостоятельно иначе правоохранительные органы могут успешно спустить его на тормоза. Нужно требовать запросы в ломбарды, проверки ранее судимых, воров, наркоманов, жильцов дома (шахматный допрос следственно-оперативной группой на месте). Оперативник, отработав кражу, должен показать не менее 7 допросов соседей, людей с улицы, находившихся поблизости примерно во время кражи, проверить камеры на улице и пути отхода", – поясняют специалисты.

Поэтому будьте бдительны, храните ценные вещи вне дома, устанавливайте надежные замки на двери и не разглашайте информацию о том, когда вас не будет дома.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как распознать квартирного вора.

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