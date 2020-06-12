В Киеве на ходу вспыхнул трактор (видео)

В Киеве на ходу загорелся трактор на Надднепрянском шоссе. Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, транспортное средство двигалось в сторону моста Патона.

"Трактор двигался в сторону моста Патона. Когда водитель заметил, что техника загорелась, он съехал с проезжей части на зеленую зону. Огонь пытались потушить огнетушителями водители, но это у них не получилось. С огнем справились наши бойцы, когда приехали на место. Пострадавших нет", – рассказали нам в ГСЧС Киева.

Напомним, на улице Привокзальной трактор с ковшом влетел в заднюю часть маршрутки "Богдан". Автобус работает на маршруте №545 (станция метро "Дарница" – улица Елизаветы Чавдар). Тем временем, в селе Сосновая Переяслав-Хмельницкого района 49-летний нетрезвый водитель на самодельном тракторе с прицепом убегал от патрульных.

На транспортное средство гражданин никаких документов не предоставил. И на вопрос инспекторов, откуда это "чудо-произведение", он ничего объяснить не смог.

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Фото: патрульная полиция Киевской области

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