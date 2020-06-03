В Киеве на ходу загорелась машина (видео)

В Киеве вечером 2 июня на проспекте Степаны Бандеры, 34В на ходу загорелся Opel Vivaro. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.
Водитель сразу же остановился и пытался потушить возгорание. Также мужчине потушить пламя помогали другие водители, проезжавшие рядом, однако им это не удалось.
На место прибыли пожарные и ликвидировали ЧП.
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В результате пожара поврежден салон автомобиля, моторный отсек, капот, передние фары, крылья.
Причина возгорания устанавливается. К счастью, никто не пострадал.
Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet. Также горели машины на Новопечерских Липках.
Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.
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